Un marché de Noël pour la première fois dans le château de La Chapelle-Bouëxic

Un marché de Noël un peu particulier a ouvert samedi 19 décembre à La Chapelle-Bouëxic, au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour quatre jours. L'entrée du château de la commune de 1500 habitants est devenue une forêt enneigée, avec des vrais sapins et de la fausse neige, mais également des patins et des répliques d'animaux.

Des cadeaux à partir de trois euros

"En un pas, on rentre directement dans l'esprit de Noël", se réjouit Claire Madre. Celle qui a acheté, avec son mari, le château en 2017 a préparé en famille durant trois semaines ce marché de Noël. Une centaine de décorations ou de petits cadeaux sont proposés à partir de trois euros.

Au fond de la pièce, qui devait être une ancienne salle à manger, un sapin richement décoré et haut de quatre mètres trône. "L'idée c'est que les gens se servent dans le sapin", explique Claire Madre.

Monument historique depuis 2015

Ce marché de Noël a pour but de mettre en lumière le château, presqu'en ruine malgré son titre de monument historique acquis en 2015. "Il y a des gens qui se souviennent de ce château quand ils étaient enfants, donc on ouvre deux pièces supplémentaires depuis l'extérieur pour que les gens puissent voir dans quel état il est, mais sans pouvoir rentrer car ce n'est pas prudent." Des immenses ours en peluche ont donc pris la place des anciens locataires, installés sur des chaises au centre de la pièce en travaux.

Deux pièces en travaux sont montrées depuis l'extérieur aux visiteurs. © Radio France - Maxime Glorieux

Le couple a acheté ce château de 2000 mètres carrés en 2017, pour un retour sur les terres natales de Claire Madre, après vingt ans passés à l'étranger, notamment à Bruxelles, où ils vivent actuellement. "On veut prendre soin de cet endroit même si c'est un défi de taille, mais seulement si les gens, en venant ici, voient l'ampleur de notre travail, c'est un encouragement."

Dix à quinze ans de rénovation

Dix à quinze ans seront nécessaires pour la rénovation, dont la première phase commencera en 2022 pour un budget de 2 millions d'euros. A terme, Claire Madre espère pouvoir y organiser des formations.