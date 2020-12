A défaut de pouvoir ouvrir son restaurant, un Thionvillois le transforme en marché de Noël solidaire

Un restaurateur thionvillois n'a pas l'intention de se morfondre sur son sort, malgré la fermeture contrainte et forcée de son établissement. Bruno Clément, le patron des Moulins Bleus à Thionville, a décidé de transformer son restaurant en marché de Noël solidaire, avec des produits venant d'une vingtaine de magasins thionvillois. Une manière pour lui de maintenir le lien avec les autres, les clients, les habitants... et de rebondir.

"C'est détestable de ne pas avoir de marché de Noël, explique Bruno Clément, le gérant des Moulins Bleus de Thionville. On manque de chaleur, d'humanité aujourd'hui. Il faut se réinventer pendant cette période de confinement, qui est triste. Et donner de la bonne humeur à tout le monde."

Ce marché de Noël permet à Bruno Clément d'aider les autres commerçants thionvillois et de conserver le lien avec ses clients © Radio France - Julie Seniura

Idées cadeaux, foie gras, vin chaud et escargots

Au milieu d'une déco de Noël féérique, et au son des chants de Noël, on peut donc acheter des gourmandises, du bon vin, mais aussi trouver des idées de cadeaux à glisser sous le sapin : vêtements, déco, bibelots... et même des œuvres d'artistes locaux. Une vingtaine de commerçants thionvillois sont représentés. On peut également consommer sur place du vin chaud.

Plusieurs artistes locaux proposent leurs œuvres à la vente. Ici, les créations de Karine Bettembourg. © Radio France - Julie Seniura

Le marché de Noël solidaire de Thionville se trouve au restaurant les Moulins Bleus, cour du Mersch. ll est ouvert tous les jours, de 8h à 20h (couvre-feu oblige), jusqu'au 31 décembre.

Les Moulins Bleus proposent aussi des plats à emporter, y compris des repas de fêtes pour les réveillons à venir.