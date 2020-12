Un marché de Noël aide les producteurs locaux à vendre leurs produits dans le cloître des Récollets à Bergerac

Un marché de producteurs locaux voit le jour du 18 au 23 décembre au cloître des Récollets à Bergerac. Une idée du président de la Communauté d’agglomération bergeracoise, Frédéric Delmarès : "On a entendu les craintes de nos producteurs locaux de ne pas pouvoir vendre leurs produits aux restaurants. On leur propose une solution pour les aider avec ce marché." Il s'est rapproché de Périgord Attitude pour organiser ce marché. Cinq productions seront proposées : le foie gras, les noix, les cèpes, les truffes et les marrons. Il sera aussi possible d'acheter du vin.

Frederic Delmares, président de la Communauté d’agglomération bergeracoise, Alain Pouquet, président de Périgord Attitude et Francois Bonetti, trufficulteur. © Radio France - Communauté d’agglomération bergeracoise

Le marché sera ouvert de 10 heures à 18 heures du vendredi 18 au mercredi 23 décembre.