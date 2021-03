Un marquage au sol qui s'allume tout seul la nuit

Cette nouvelle peinture baptisée VENUS a explique la société Miditraçage "des propriétés photoluminescentes naturelles qui guident en toute sécurité les usagers des mobilités douces dans les zones à risques et non éclairées. Elle agit en totale autonomie : elle se recharge grâce à la lumière du jour et s'illumine à la tombée de la nuit sans aucun apport d’énergie électrique, ce qui permet de _réduire l'impact environnemental et la pollution lumineuse artificielle_. Extrait d'un minerai naturel, son pigment vert garantit une intensité et une durée importante."

La destination de cette peinture pour les collectivités concerne donc les pistes cyclables, voies vertes, cheminements piétons, aires de repos, ou parkings extérieurs.

La société et sa fililale Esvia qui emploi 400 prersonnes dans 14 agences réparties aujourd'hui en France précise entendre répondre avec cette commercialisation au plan gouvernemental « vélo ».