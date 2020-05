Un mauvais cru 2019-2020 pour les stations de ski franc-comtoises

16% au niveau national, 26% dans le Jura, voire 57% dans les Vosges : les chiffres de fréquentation des stations de ski françaises sont en baisse cette année par rapport à la saison 2018-2019, selon les données de Domaines Skiables de France. Une baisse qui a "brisé dans son élan" le cru 2019-2020 des stations françaises.

Et les stations franc-comtoises n'ont pas été épargnées : aux Rousses dans le Jura, la baisse de fréquentation atteint 25 à 30 % par rapport à l'année dernière, selon Laurent Mermey-Husson, directeur marketing de la station.

Une baisse surtout dûe aux conditions climatiques selon les professionnels

Les stations de ski sont tributaires des chutes de neige et cette année aux Rousses, ce n'était pas un grand cru pour Laurent Mermey-Husson : "La saison a été plus que compliquée parce qu’il n'y pas eu de chute de neige et il y a eu de la pluie." Même constat à Metabief dans le Doubs : " On s’y attendait. Déjà après Noel, on sentait que ça n'allait pas être une saison extraordinaire pour le chiffre d'affaires", regrette Sylvain Philippe, directeur de la station proche de la Suisse.

Résultat, il s'attend à une baisse de "50 à 60%" du chiffre d'affaires de la station cette année par rapport à l'exercice 2018-2019. Une baisse qui a pu être amortie par une ouverture ininterrompue du 15 décembre au 15 mars mais la station "n'est pas vraiment bien économiquement", admet son directeur.

Du côté des Rousses, il y aura aussi un impact économique mais "limité" selon son directeur marketing. "La station avait anticipé la situation avec un fonds de réserve pour se dire, une année, on peut avoir des conditions difficiles. Ça nous permet de passer ce cap difficile", explique Laurent Mermey-Husson. Les Rousses ont aussi bénéficié des pistes de la station du domaine de la Dole, de l'autre côté de la frontière suisse.

Le Covid-19 est venu "en rajouter une couche"

L'annonce du confinement, le 15 mars, et la fermeture de tous les commerces non-essentiels a précipité la fin anticipée de la saison en Franche-Comté. "C'est venu en rajouter une couche" pour Laurent Mermey-Husson. "Ca n'a pas arrangé la situation", renchérit Sylvain Philippe, directeur de la station de Metabief.

Mais la pandémie de Covid-19 a surtout eu un impact sur les stations de haute-montagne, dans les Alpes ou les Pyrénées selon Sylvain Philippe : "A Metabief on est une station de moyenne montagne et on est pas dans le ski de printemps qui est réservé au domaines d’altitude. Ils sont sur des volumes importants dans les Alpes par exemple."

Mais la situation est telle que les deux stations ont du puiser dans les réserves et mettre au chômage partiel leurs employés. Ils comptent maintenant sur la saison estivale pour limiter la casse, "sinon on sera très très mal" estime Laurent Mermey-Husson.