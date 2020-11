Un mauvais étiquetage de barquettes d'agneau provoque la colère de la FDSEA 23

L'erreur pourrait paraître cocasse, mais elle n'a franchement pas fait rire la FDSEA 23. Des barquettes d'agneaux ont été mal étiquetées au magasin Carrefour Market d'Aubusson. Le nom du morceau est le bon - côtes d'agneau - mais la catégorie indique "vache".

Une simple erreur humaine explique le magasin. Le salarié chargé de l'étiquetage a oublié de changer le numéro de lot de la viande au moment de la pesée, et les côtes d'agneau se sont donc retrouvées avec un numéro et une catégorie qui n'étaient pas les leurs.

Ce mauvais étiquetage a provoqué la colère du Président de la FDSEA 23, Christian Arvis :

"Nous, on nous impose d'avoir une traçabilité irréprochable et on s'aperçoit qu'à l'autre bout de la chaine, on peut faire tout et n'importe quoi"

Le contexte difficile pour les éleveurs explique aussi sans doute la sensibilité du syndicat sur cette question de l'étiquetage :

"C'est vrai qu'on est dans un contexte très tendu puisqu'aujourd'hui les cours des animaux, sur la voie mâle notamment, sont en dessous de ce qu'ils devraient être. Il manque à peu près un euro du kilo par rapport au coût de production"

Les services de l'Etat ont été prévenus, ils ont demandé au magasin de retirer les produits mal étiquetés. Selon Carrefour Market, deux barquettes de côtes d'agneau étaient concernées.