Un Mayennais invente et commercialise un nouveau sport : le Volcage

Corentin Gendry est originaire de Ballots, en Mayenne et, à 27 ans, il vient de créer un nouveau sport, le Volcage, accessible à tous et en tous lieux. Pour l'aider à démarrer, il lance une campagne de financement sur la plateforme ulule.

Il a 27 ans et il n'a pas perdu de temps! Corentin Gendry est déjà coach sportif, il a créé sa société sportive à Paris et il vient d'inventer et de mettre sur le marché, un nouveau sport, le Volcage. Pour l'aider à démarrer, il a lancé une campagne de financement, il suffit de cliquer sur le lien de la plateforme ulule. Ce qu'il voulait "c'est créer un nouveau sport, qui corresponde à mes valeurs et qui soit donc accessible à tous, les plus jeunes comme les plus âgés et en tous lieux".

Au départ, un simple tabouret retourné

Comment en vient on à créer un nouveau sport? Pour Corentin Gendry, ça s'est fait tout simplement, grâce à son expertise d'éducateur sportif et de coach. " J'étais avec des amis, j'ai pris un tabouret, je l'ai retourné, j'ai pris un anneau et j'ai imaginé des règles. Ca a plu. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller plus loin".

Il écrit donc les règles, les soumet à ses collègues professeurs d'éducation physique. Puis il fait fabriquer la première maquette, par un ami menuisier, la présente à des ingénieurs parisiens. Cet été, ses premiers kits Volcage seront disponibles au Super U de Craon et Décathlon lui fait déjà de l'oeil.

Volcage - Corentin Gendry

Les règles du jeu

Volcage se pratique à trois contre trois. Au centre du jeu, une cage "un peu spéciale, avec un cône au centre". Le but est de lancer un anneau dans la cage, pour un point, sur le mât pour trois points. Cela peut se pratiquer aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Pour acheter le kit, il suffit, pour le moment d'aller sur la plateforme ulule , en attendant la création d'un site spécialement dédié.