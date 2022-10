Un mécénat de compétence gagnant-gagnant entre Saft et l' IUT de Poitiers

C'est du circuit court qui pourrait bien bénéficier à tout le monde et à plus grande échelle. Saft (600 ingénieurs et chercheurs à Poitiers) qui fabrique des piles et des batteries, vient de signer une convention de mécénat de compétence avec l' IUT de Poitiers (1.700 étudiants répartis sur les sites de Poitiers, Niort et Châtellerault). Les instituts universitaires ont toujours travaillé avec des intervenants extérieurs qui viennent délivrer des cours, mais là, ce qui est nouveau c'est que l' IUT ne paie pas l'intervention, et l'entreprise qui détache son salarié non plus, car ça rentre dans le cadre du mécénat et donc l'entreprise défiscalise la rémunération de son employé.

Laurent Milland, Directeur de l' IUT (Poitiers-Niort-Châtellerault) :"Il y a jusqu'à maintenant des vacataires dans nos formations, mais c'est beaucoup plus contraint car ils sont des collaborateurs dans des entreprises, qui interviennent sur la base de congés qu'ils prennent, là avec cette convention de mécénat, on produit un cadre pour l'entreprise de manière à ce qu'elle puisse solliciter ses salariés elle-même pour pouvoir faire ces interventions dans le cadre de leur activité de travail et pour l'IUT c'est une très bonne chose, parce que nous avons besoin, et c'est le cœur de nos formations, elles reposent sur des aspects professionnalisants et les entreprises vont pouvoir mandater leurs collaborateurs directement, on ne va pas aller chercher des collaborateurs mais directement des entreprises."

Gaëtan Masson, est DRH France de Saft :"Le mécénat permet la possibilité de manière tout à fait officiel et cadrée de donner à nos salariés la possibilité de transmettre du savoir, de retourner parfois dans leurs écoles, on a d'ailleurs un certains nombre de nos salariés qui se sont déjà dits intéressés, et pour nous on est convaincu que dans les années à venir il sera de plus en plus difficile d'embaucher, d'être visible donc ça permet d'approcher ces jeunes étudiants."