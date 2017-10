Un meilleur accueil pour les ramasseurs de kiwis des Landes

Après une très vive polémique l'an dernier, deux blocs sanitaires ont été installés près de Peyrehorade pour un accueil décent des routards du kiwi.

L'an dernier, à la même époque, le Droit au logement s'était ému du sort d'une soixantaine de précaires, dormant dans des vans ou sous des tentes, sans avoir la possibilité d'accéder à des toilettes et à des douches publiques. La ville centre de Peyrehorade avait botté en touche vers la communauté de communes qui a pris ses responsabilités pour cette nouvelle saison de ramassage.

Une longue négociation

Après huit mois de discussions et de négociations, un consensus a été débloqué, ainsi que 30 000 euros pour financer deux aires provisoires avec eau et électricité gratuites.

A Orthevielle et à Hastingues, du 15 octobre à fin novembre, deux blocs sanitaires ont été installés par la communauté de communes du pays d'Orthe et Arrigans. Sous l'égide de la sous-préfecture, les coopératives de kiwi, la mutualité agricole et les collectivités locales du secteur de production sont parvenus à un accord pour un financement commun. Les structures sont provisoires et seront démontées une fois la saison du kiwi passée.

Un manque cruel enfin comblé

Ici, dans les Landes, on assure un quart de la production nationale de kiwi. Les petites mains arrivent de l'Europe entière. Certains producteurs de kiwi offrent un accueil à cette main d’œuvre itinérante. Mais beaucoup de ces saisonniers (en majorité des espagnols, des portugais et des italiens) dorment à l'extérieur, souvent aussi par choix, par mode de vie, puisqu'ils parcourent le continent de vendanges en vendanges. Ils sont nombreux à ne trouver que des contrats à la journée, il n'y a pas suffisamment de travail. En attendant d'éventuelles propositions, ils erraient jusqu'alors sans possibilité de se laver, sans accès à des toilettes publiques.

La saison du kiwi a besoin d'eux. La moindre des choses était de les accueillir dans des conditions acceptables, humaines - Pierre Ducarre président de la communauté de communes

A peine ouverte, déjà fréquentée

Pas d'anarchie dans ces aires d'accueil. Les aires équipées, déboisées, sont visitées régulièrement par les employés municipaux. Un service de nettoyage intervient. Ces emplacements ont été signalés sur internet et dans des flyers disponibles à l'office de tourisme et dans les diverses collectivités. Celle d'Orthevielle est déjà fréquentée par un groupe d'italiens.

Ici, c'est super. Idéal. On peut se laver et on a le courant. Je viens de Turin en Italie. Je suis passé par la Bourgogne où j'ai fait des vendanges. Là, j'attends des contrats pour le kiwi avec mes amis - Tomaso 25 ans saisonnier italien