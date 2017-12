Menton, France

C'est en observant son fils jouer à la Playstation que Laurent Fort a eu l'idée de créer son Body Connect : "Il remplaçait des joueurs sur un jeu de football en fonction de leur état de forme. Je me suis dit qu'il faudrait faire pareil en vrai." L'idée germe alors de créer un t-shirt qui récupérerait les données cardiaques lors d'un effort. "Il fait un électrocardiogramme en temps réel. Il récolte tout un tas de données qu'il transmet à l'extérieur. Ensuite, vous pouvez les faire analyser par un médecin pour voir s'il y a un problème. L'application va également vous signaler en cas de dysfonctionnement."

Encore besoin de 2 à 3 millions d'euros

Le t-shirt est maintenant prêt à être industrialisé "Mais ça coûte cher, car modifier les chaînes de production pour notre moniteur va déjà chercher pas loin du million d'euros" Avec son équipe, ils ont déjà investi plus de 900 000€. "On a encore besoin de 2 à 3 millions pour aller jusqu'à la commercialisation" Un t-shirt qui pourra servir au coureur du dimanche comme aux sportifs professionnels "On travaille déjà avec les équipes de handball féminin. On espère les équiper aux prochains JO". Laurent Fort espère une commercialisation de son t-shirt connecté entre 230 et 260€.