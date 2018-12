Un message pro-Gilets jaunes affiché en 4 par 3 sur un panneau publicitaire à la Seyne-sur-Mer

Le gérant d'une entreprise d'affichage publicitaire a utilisé l'un de ses panneaux pour afficher en 4 par 3 ce message : "150 euros de plus par policier. Et nous?". "Je suis libre" explique-t-il à France Bleu Provence.

La Seyne-sur-Mer, France

Michel-Ange Flori a décidé d'utiliser l'un de ses panneaux publicitaires situé à un carrefour à la Seyne-sur-Mer (Var) sur la départementale 559, pour afficher en 4 par 3 ce message : "150 euros de plus par policier. Et nous ? La matraque dans la gueule?" en lettres capitales jaunes sur fond noir a constaté France Bleu Provence.

Michel-Ange Flori qui avait déjà fait parler de lui pour avoir appelé au rétablissement de la peine de mort pour les terroristes après les attentats du 13 novembre de Paris et ceux de Bruxelles en mars 2016, constate que "les syndicats de policiers aient plus de pouvoir que n'importe quel employé. En menaçant de fermer les commissariats, ils ont obtenu 150 euros d'augmentation. C'est insultant pour les gens qui le 5 du mois n'ont plus rien dans le frigo".

Ce gérant de l'entreprise d'affichage MACI revendique "le fait d'utiliser (son) média pour diffuser (ses) opinions" et affirme n'avoir "aucune étiquette politique". Après la diffusion d'un message polémique après les attentats de Paris, le maire de la Seyne-sur-Mer avait saisi le procureur de la République de Toulon qui avait estimé qu'"il n'y (avait) pas d'infraction caractérisée".