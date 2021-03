"Un Métier de Ouf" : une application pour choisir un métier dans l'artisanat

Grâce à cette nouvelle webapplication, qui ne nécessite aucun téléchargement, on obtient, en quelques secondes, des informations sur un métier. Ensuite, on laisse ses coordonnées, et un expert en orientation rappelle la personne pour trouver la meilleure solution concernant une formation. C’est donc le principe de cette webapp « Un métier de ouf », accessible depuis un smartphone, une tablette ou un pc.

L’idée est de s’adresser de manière plus directe avec les jeunes qui seraient en recherche de solutions de formations et d’avenir professionnel. - Christophe Rigot , responsable de la communication à la CMA Nouvelle Aquitaine

Interview du responsable de la communication à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat dans la Nouvelle Eco, à écouter ici.

TikTok, Facebook, Instagram : une presence sur les réseaux sociaux

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine a imaginé cette nouvelle approche en mettant en avant le parcours de jeunes apprentis. Ils sont 25 à témoigner à travers des vidéos courtes de moins d’une minute. Ils parlent de ce qui les passionne dans des stories sur les réseaux sociaux que sont TikTok, Facebook et Instagram. Coiffure, esthétique, boulangerie, pâtisserie, chocolaterie ou encore le bâtiment : les domaines de l’artisanat sont nombreux. En Nouvelle Aquitaine, on compte 10 centres de formation des apprentis, des centres qui permettent de se former aux métiers de l’artisanat.