Un milliard d'euros d'aides pour les agriculteurs touchés par le gel : les réactions en Drôme Ardèche

"C'est une vrai satisfaction de voir la vitesse à laquelle le gouvernement déclenche ce financement exceptionnel", réagit Bruno Darnaud, arboriculteur à La Roche-de-Glun, dans la Drôme et président national de l'AOP pêches et abricots de France. Le Premier ministre, Jean, Castex, en visite à à Montagnac dans l'Hérault, vient d'annoncer que l'Etat aiderait à hauteur d'un milliard d'euros les agriculteurs touchés par le gel historique de ce début avril. "Par contre, j'ai peur que ce milliard ne soit pas suffisant : on n'a pas fini de chiffrer les pertes", s'inquiète Bruno Darnaud.

Mêmes questionnements chez Grégory Chardon, arboriculteur drômois affilié à la FDSEA : "Une aide débloquée aussi vite après le gel, c'est une bonne nouvelle mais _il va falloir voir quels vont être les critères pour toucher ce milliard, comment l'enveloppe va être répartie_. Il ne faut pas que certains secteurs soient oubliés."

"L'Etat a pris conscience de l'ampleur des dégâts"

Pour Régis Gonnet, de la Confédération Paysanne, également arboriculteur et viticulteur à la Roche-de-Glun, c'était important que les aides arrivent vite et soient importantes : "_Il faut surtout empêcher que des agriculteurs mettent la clé sous la porte parce qu'ils n'ont pas pu tenir face à ce fléau qu'on vient de subir_. Il faut que l'aide arrive vite parce que les arboriculteurs les plus touchés vont rapidement avoir des problèmes de trésorerie", insiste-t-il.

"_C'est une bonne chose, l'Etat a bien pris conscience de l'ampleur des dégâts_, cette aide est assez cohérente avec les pertes sur le terrain. La question, ensuite, ça va être : comment est-ce qu'on va pouvoir redémarrer pour le cycle suivant de production. Il faudra veiller à ce que personne ne soit laissé de côté." estime quant à lui Aurélien Soubeyrand, responsable Fruits à la FDSEA Ardéchoise.

"_L'aide est aussi prévue pour les entreprises de l'aval, les coopératives, les expéditeurs, qui n'auront pas de volumes à travailler cette année mais toujours des charges fixes très importantes_. C'est bien, ce n'est pas qu'un problème d'agriculteurs, ça touche toute la filière", souligne Bruno Darnaud.

Bruno Darnaud, président de l'AOP Pêches et abricots de France, arboriculteur à la Roche-de-Glun (Drôme), invité le 9 avril 2021 dans les studios de France Bleu Drôme Ardèche à Valence. © Radio France - François Breton

Les fonds débloqués par l'Etat s'ajoutent aux autres aides, comme les calamités, qui seront versées aux agriculteurs. Le Premier ministre a précisé que ces mesures sont "encore partielles et mériteront d'être complétées", notamment dans le cadre de la révision de la politique agricole commune (PAC)