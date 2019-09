Un milliardaire à la rescousse de Casino

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky entre au capital de Casino. Le groupe stéphanois est d'autant plus content de l'annoncer qu'il est pressé de réduire sa dette. La Bourse de Paris a très bien accueillie la nouvelle puisque l'action de Casino a pris 5,22%.

Saint-Étienne, France

Casino annonce que la société d'investissement Vesa Equity détient un peu plus de 5 millions d'actions du groupe, soit 4.63% du capital. L'investisseur est un milliardaire tchèque, Daniel Kretinsky, est déjà présent dans le secteur avec une participation dans le groupe Métro et au sein d'un poids lourd du commerce électronique d'Europe centrale.

Une expérience "forte" soulignée par le PDG du groupe stéphanois, Jean-Charles Naouri ajoutant que "son entrée au capital de Casino, Guichard-Perrachon est une nouvelle preuve de confiance donnée dans notre capacité d’innovation et d’exécution".

Daniel Kretinsky se dit pour sa part convaincu que le groupe est "le mieux positionné sur le marché français et l’un des leaders européens le mieux à même de répondre aux profondes transformations du secteur". "Par ses formats, la force de ses enseignes et son positionnement unique [à travers tous les canaux de vente possibles], Casino, a su investir dans la modernisation de son modèle" poursuit l'investisseur tchèque qui ajoute adhérer "pleinement à [la] vision stratégique à long terme" du groupe.

Cette arrivée d'un nouvel actionnaire de poids arrive au moment où Casino est pressé de réduire sa dette de près de trois milliards d'euros par ses investisseurs, ses actionnaires et sa maison-mère Rallye placée en procédure de sauvegarde. Casino est pressé de réduire sa dette par les investisseurs et sa maison-mère Rallye a été placée en procédure de sauvegarde. Il est sur le point de boucler une première vague de cessions d'actifs qu'il juge non-stratégiques pour 2,5 milliards d'euros et a identifié de nouveaux magasins pour 2 milliards d'euros d'ici le printemps 2021.

Centrales à charbon et club de foot

Le milliardaire est connu en France pour son alliance l'an dernier avec Matthieu Pigasse, actionnaire du journal Le Monde. Daniel Kretinsky a aussi racheté sept magazines au groupe Lagardère : Elle,Version Femina, Art & Décoration, Télé 7 Jours, France Dimanche, Ici Paris et Public.

Cinquième fortune tchèque, cet homme de 43 ans est aussi présent dans l'énergie après avoir racheté les activités françaises du groupe allemand Uniper, dont deux centrales à charbon à Gardanne (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold (Moselle).

C'est en investissant dans ce secteur et dans des opérations boursières que Daniel Kretinsky a fait fortune. Il possède par ailleurs le Sparta Prague, club de football le plus titré de République tchèque.

La Bourse de Paris a saluée l'arrivée du milliardaire tchèque au capital de Casino, l'action du groupe stéphanois ayant bondi de 5,22% en milieu de matinée.