Un millier d'emplois saisonniers à pourvoir ce mercredi dans la Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire : vous organisez, avec votre association Vacances Loisirs, des séjours aménagés pour les personnes en situation de handicap. C'est un secteur très spécialisé, est-ce qu'il est facile pour vous de recruter avant le début de la saison ?

Guillaume Aulanier : c'est actuellement un point de difficultés que nous rencontrons. Le recrutement est très difficile. On a noté que depuis la crise sanitaire, il y avait des changements de comportement. Lens ont changé leur rythmes de vie et ne sont plus toujours prêts à travailler tôt le matin ou tard le soir. Les employeurs doivent s'adapter à ce nouveau rythme.

Vous recherchez 300 animateurs pour cet été ? Est-ce que vous recherchez des profils particuliers ?

Nos employés sont généralement formés dans le médico-social mais tout le monde peut venir nous aider. Il n'y a pas besoin de diplômes spécifiques même si certains sont conseillés par des professionnels et on propose aussi des formations en internet.

Pour quel salaire ?

C'est un salaire journalier, un contrat d'engagement éducatif, d'à peu près une cinquantaine d'euros par jour.

Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour séduire vos éventuels futurs employés ?

C'est pas forcément beaucoup, mais il y a aussi les "à côtés" : les employés sont nourris et blanchis pendant les deux ou trois semaines de leurs contrats.