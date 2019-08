Un millier d'enfants sur une plage de l'Aude pour la journée des oubliés des vacances

Gruissan, France

"Je ne veux pas partir, c'est trop bien ici !" Entre les jeux, le soleil et la mer, les enfants venus de différents départements d'Occitanie ont apprécié leur journée sur la plage des Ayguades, à Gruissan (Aude). L'occasion de profiter de l'été, alors qu'un enfant sur trois ne part pas en vacances.

"Cela permet de leur créer un souvenir"

Soutenue financièrement par la région Occitanie, l'opération permet à ces bambins de six à quatorze ans issus de familles modestes de se sentir comme les autres. "Le but, c'est leur de créer un souvenir, qu'ils puissent raconter à leurs copains autre chose que les journées qu'ils ont passé au pied de la cité" confie Bernard Frauciel, le délégué régional du Secours Populaire. "Nous avons conçu des activités et des jeux pour que les enfants puissent se rencontrer, et apprennent déjà la solidarité, l'aide de l'autre".

En plus du soleil et de la mer, les enfants ont profité de plusieurs jeux gonflables installés sur la plage de Gruissan. © Radio France - Xavier Ponroy

Que les parents se sentent en vacances aussi

Parmi les 1320 vacanciers d'un jour, 60% d'enfants venus avec des animateurs, mais aussi des familles entières. "La journée des oubliés a été crée d'abord pour les enfants. Mais maintenant, cela s'est ouvert aux familles" détaille Bernard Frauciel. "_Les adultes ressentent les mêmes problèmes que les enfants, ils ont besoin de vacances_. Cela ne doit pas être l'apanage que de quelques privilégiés. Tout être humain devrait avoir droit à des vacances" estime le responsable du Secours Populaire.