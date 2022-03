Un millier d'offres à saisir au salon de l'apprentissage et de l'alternance à Bordeaux

Mécanicien d'avion chez Sabena Technics, sondeur à la centrale nucléaire du Blayais ou encore barman au casino Barrière... Pour sa 9eme édition, le salon de l'apprentissage et de l'alternance propose vendredi et samedi matin à Bordeaux plus d'un millier d'offres d'emploi.

Les salons de l'apprentissage et de l'alternance se tiennent vendredi et samedi matin à Bordeaux (image d'illustration)

Après deux années de crise sanitaire et l'annulation du Jumping international en février dernier, le secteur événementiel reprend des couleurs en Gironde. L'entreprise Congrès et Expositions à Bordeaux retrouve progressivement un rythme de croisière avec comme premier rendez-vous de la saison le salon Apprentissage, alternance et métiers qui se tient au Hangar 14, quai des Chartrons, vendredi (9h-17h) et samedi (9h-13h).

Charcutier chez Système U, nounou chez Kangourou Kids, préparateur de commandes chez Decathlon...

Organisé par l'Etudiant et la Maison de l'Emploi de Bordeaux, en partenariat avec France Bleu Gironde, le salon est ouvert à chaque collégien, lycéen, étudiant, apprenti ou actif en reconversion à la recherche d'un poste en alternance (Il faut s'inscrire en ligne). Universités (Bordeaux Montaigne), grandes écoles (Kedge Business School), centres de formations (AFPA, CFA...) et entreprises (SNCF Réseau, Suez, Enedis), au total plus de 150 exposants sont attendus pour rencontrer les candidats. Des ateliers sont également proposés pour apprendre notamment à bien construire son CV et sa lettre de motivation (vendredi 11h).

Six jeunes sur dix ont un métier six mois après la fin de leur apprentissage

Chaudronnier à la centrale nucléaire du Blayais, ingénieur maintenance à la CPAM de la Gironde, cuisinier pour l'Armée de terre, chargé d'approvisionnement chez Lidl, plus d'un millier d'offres sont disponibles durant deux jours (formations de CAP jusqu'à Bac + 5).

Longtemps considéré comme une "voie de garage", la formation d'apprentissage et d'alternance connaît un vif regain d'intérêt malgré la crise sanitaire. L'an dernier, 700.000 contrats, un chiffre record, ont été signés dans tout le pays, soit deux fois plus qu'en 2019.

Le gouvernement a libéralisé l'accès aux formations et augmenté les aides pour les entreprises. Les employeurs sont incités à recruter des alternants avec 8.000 euros de subventions pour un majeur embauché. En clair, c'est l'Etat qui prend quasiment tout en charge. Si le système n'a pas encore atteint l'équilibre budgétaire, les résultats sont positifs dans la lutte contre le chômage. Selon les derniers chiffres de l'emploi en 2020, six jeunes sur dix ont un métier six mois après la fin de leur apprentissage.