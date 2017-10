Un millier de fonctionnaires dans les rues de l'Yonne

Les fonctionnaires étaient appelés à se mobiliser, mardi, pour défendre la fonction publique. Environ 1 000 personnes ont défilé dans les rues de Sens et Auxerre.

Des soignants aux enseignants, des ministères aux collectivités, les 5 millions d'agents du service public étaient appelés à la grève et la manifestation, partout en France, pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail et la suppression annoncée de 120 000 postes dans les 5 prochaines années.

Dans l’Yonne, on a compté environ 180 personnes à Sens mardi matin et environ 800 manifestants dans les rues d’Auxerre, l’après-midi. Une quarantaine de fonctionnaires a aussi manifesté brièvement devant la mairie de Joigny.

La mobilisation des fonctionnaires dans les rues d'Auxerre. © Radio France - Damien Robine

Plus que jamais les fonctionnaires, dans l’Yonne comme ailleurs, se disent stigmatisés par les mesures du gouvernement. C'est même un véritable ras le bol pour Catherine qui est fonctionnaire territoriale à Auxerre : "On nous fait passer pour des nantis alors qu’on est loin de l’être. Chez nous, dans la territoriale, il y a au moins 70% des agents qui gagnent moins de 1200 euros par mois".

Même sentiment pour Frédéric, agent de voirie depuis 30 ans, qui affirme que les fonctionnaires ne se tournent pas les pouces, car avec les effectifs en baisse, la charge de travail augmente : "Moi j’ai connu trente agents à la voirie, aujourd’hui, nous sommes 14. Alors on est que dans l’urgence et n’a plus le temps de faire de la prévention, d’entretenir les chaussées par avance".

Le 12 septembre, les manifestations contre la loi Travail avaient réuni un millier de personnes dans le département. La mobilisation est donc relativement comparable pour cette journée consacrée spécifiquement aux fonctionnaires.