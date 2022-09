Un millier de manifestants à Poitiers pour la défense des salaires et des retraites

Ce sont les salariés de Marie Surgelés qui ouvrent le cortège poitevin, composé d'un millier de manifestants mobilisés dans le cadre de la journée pour la défense des retraites et des salaires, ce jeudi après-midi. Partie de la porte de Paris le défilé a pris la direction du centre-ville de Poitiers, via le boulevard du Grand-Cerf et le boulevard Solférino.

"On nous prend pour des quiches"- les salariés grévistes de Marie Surgelés

la manifestation poitevine © Radio France - Aurore Richard

Dans la manifestation parisienne, le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez a affirmé qu'entre les manifestations et les grèves, il y avait "beaucoup de monde mobilisé". Il a mis en avant "un premier avertissement au gouvernement et au patronat pour que s'engagent rapidement des négociations salariales" et pour signaler, "puisque c'est l'actualité" que les Français ne veulent "pas travailler plus longtemps".

le cortège sur le boulevard Solférino à poitiers © Radio France - Marie-Ange Capitani

Vidéo : la manifestation en route vers le centre ville de Poitiers