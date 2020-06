Une grande marche contre le racisme et les violences policières s'est tenue ce samedi 13 juin 2020 à Rouen. Rassemblant environ un millier de personnes pour une manifestation très pacifique.

Un millier de manifestants à Rouen contre le racisme et les violences policières

Des manifestants le poing levé manifestent contre le racisme et les violences policières à Rouen (Seine-Maritime)

Ils sont environ un millier, à battre le pavé à Rouen ce samedi 13 juin 2020 après-midi. Au début du rassemblement, à l'arrêt de métro Saint-Sever, les prises de parole s'enchaînent, et aboutissent à la réaction à avoir en cas de confrontation avec la police. La semaine dernière, il y avait eu des heurts près de la gare après que les policiers aient barré le chemin de la mobilisation. "Ne répondez pas", intime une femme au micro, sous quelques huées. Finalement, la marche se déroule dans le calme. Aucune provocation, seulement des chants antiraciste, à la mémoire d'Adama Traoré, ou de George Floyd.

Seule déception, le nombre de personnes présentes, "on en espérait plus" avoue un manifestant. Les rangs ont au moins été divisé par deux par rapport à la semaine dernière.

Parti du centre commercial de Saint-Sever, les manifestants remontent vers la rive droite, jusqu'au palais de justice puis l'hôtel de ville. Quelques prises de parole et les manifestants se dispersent, toujours dans le calme.

Encore une fois, le cortège est très jeune, multisocial et multiculturel, ce qui a inspiré quelques mots à des manifestants anonymes prenant le micro : "Notre temps est venu", clame l'un d'eux. "Parlez-en à vos amis, ne laissez plus passer de réflexion raciste, éduquez-vous, et changeons", conclut un jeune homme aux lunettes noires. Aucun heurt, aucune provocation, d'un côté ou de l'autre. Cette fois, la mobilisation est une réussite.