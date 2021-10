Un millier de manifestants au Mans pour demander plus de pouvoir d'achat

Les syndicats appelaient à la grève et aux rassemblements partout dans le pays ce mardi 5 octobre. Au Mans, un millier de personnes ont manifesté au départ de la place des Jacobins en début d'après-midi pour demander surtout plus de pouvoir d'achat.

Avant le départ du cortège, un "barbecue revendicatif" était organisé © Radio France - Raphaël Cann

Le cortège a ensuite pris la direction de la place de la République, en passant par la rue Gambetta, avant de se conclure par des prises de parole de représentants syndicaux devant la préfecture. Les sujets de revendications ne manquaient pas : des rassemblements spécifiques aux salariés de La Poste, aux fonctionnaires territoriaux ou encore aux agents des hôpitaux étaient organisés en fin de matinée.

Plus de salaires

Les manifestants demandent une augmentation du pouvoir d'achat, ce qui passe pour beaucoup par des hausses des salaires. "Toutes les fêtes que vous voyez autour de vous, comme Faites Lire ce week-end, eh bien c'est nous qui faisons les installations sonos et électricité", raconte Frédéric, agent au service événementiel de la ville du Mans. "On est bien impliqué pour la ville, alors on aimerait bien que ça bouge."

Il demande surtout une revalorisation du point d'indice et de leurs primes. Des revendications que l'on retrouve aussi chez les salariés du privés. "Nous, on est gelé depuis deux ans, la prime d'intéressement on ne l'a plus puisque soi-disant on ne fait pas assez de chiffre", détaille Frédéric Lairaud, délégué CGT à l'entreprise Souriau à Champagné. "C'est toujours la même chose : faire plus sans contrepartie financière."

"C'est intenable"

Certains agents de la fonction publique souhaite aussi dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail. "On n'arrive plus à assurer notre travail, ça en devient insupportable", se désole Valérie, factrice à la Poste. "Par exemple aujourd'hui, on fait deux tournées le samedi. On est obligé de jongler sur deux secteurs, et ce travail est ensuite reporté sur les jours suivants. C'est intenable."

Cette salarié n'a pas d'autres choix : "j'ai besoin d'un salaire, je n'ai pas d'autres opportunités que de faire ce travail, mais je ne sais pas comment on peut tenir sur une carrière." Car en parallèle, le coût de la vie augmente avec les hausses des prix de l'énergie, du carburant ou encore des produits alimentaires. Pour compenser, les syndicats demandent une hausse des pensions pour les retraités. Ils dénoncent aussi pour les demandeurs d'emploi la réforme de l'assurance chômage, entrée en vigueur au 1er octobre.