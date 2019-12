La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Un millier de manifestants a défilé dans les rues de Caen samedi 7 décembre. Un cortège composé de syndicats, de gilets jaunes et de militants politiques. À la fin de la marche, quelques jeunes ont été dispersés par les forces de l'ordre.

Un millier de manifestants contre la réforme des retraites et la précarité à Caen

Syndicats, gilets jaunes et militants politiques ont à nouveau défilé ensemble à Caen pour la 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites samedi 7 décembre. Ils étaient un peu plus d'un millier à marcher dans les rues de la ville, un chiffre similaire à la manifestation de la veille. Le premier jour de grève le 5 décembre, le cortège comptait entre 15 000 et 20 000 personnes.

À la fin de la manifestation, des jeunes cagoulés ont construit des barricades sur les rails du tram et dans des rues près du château. Certains ont jeté des pétards en direction des forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser les derniers manifestants. 3 individus ont été interpellés.

La mobilisation se poursuit

Les manifestants se projettent maintenant sur la journée de grève du mardi 10 décembre. Certains vont tracter lundi à plusieurs endroits de l'agglomération caennaise pour tenter de mobiliser.