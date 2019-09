Un millier de manifestants contre la réforme des retraites à Nice

La CGT, ralliée par SUD, la FSU et La France Insoumise (LFI) a rassemblé plus d'un millier de manifestants à Nice ce mardi 24 septembre 2019 contre la réforme des retraites. Les salariés de Lignes d'Azur et de la SNCF étaient fortement représentés.

Nice, Alpes-Maritimes, France

"Je ne me vois pas conduire un tramway à 70 ans", "mon métier est pénible", "les horaires décalés"... Des conducteurs de bus ou de tramway de Nice, Cannes, Grasse et Antibes étaient en grève "à 90%", affirment les représentants de la CGT des Alpes Maritimes. "C'est un secteur qui se bat depuis 1954 pour une avancée de l'âge de départ à la retraite à 55 ans, assure Pierre OTTO-BRUC délégué départemental CGT Transports 06. Dans la profession les conditions de travail et les horaires sont compliqués, et il faut ajouter désormais le stress à cause du trafic dense". Sur 1.400 salariés Lignes d'Azur (bus et tram niçois) près de 1.200 sont en grève, précise-t-il.