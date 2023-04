Retraites : un millier de personnes dans le centre-ville de Caen contre la décision du Conseil constitutionnel

La place de la République, à Caen, se remplissait quand le Conseil constitutionnel a dévoilé ses décisions de valider la majorité du texte de réforme des retraites ce vendredi 14 avril. Une issue qui a déçu le millier de manifestants, parti déambuler en centre-ville pour protester.

La manifestation de ce vendredi a paru dépasser le seul projet de réforme des retraites. Beaucoup d'opposants s'insurgent contre l'absence d'écoute des institutions, à l'image de Anne, brandissant une pancarte en ce sens : "Écouter la rue n'est pas un aveu de faiblesse. Tout ça est un énorme gâchis avec beaucoup de colère, de tristesse et de sidération. J'avais confiance en les institutions de la France".

La manifestation a improvisé son itinéraire en centre-ville, en jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. © Radio France - Esteban Pinel

Le cortège a sillonné le centre-ville en contournant les forces de l'ordre. Sur son chemin, quelques poubelles brûlées et barricades, sans incident majeur. Et quelques débats autour de ces actions éparses. Un jeune manifestant les comprend : "Certains diront qu'il faut cramer des trucs. On a de plus en plus tendance à être d'accord car toutes les voies classiques sont bafouées par le gouvernement".

Quelques barricades ont été érigées et enflammées en centre-ville. © Radio France - Esteban Pinel

Une opposante parle d'une "ambiance morose" dans les rangs des manifestants, usés par des semaines de lutte. Avant d'ajouter : "Je ne suis pas pessimiste. Je crois encore au retrait de la réforme". Rendez-vous est donné pour un 1er mai qui devrait être particulièrement suivi. La manifestation s'est effeuillée peu à peu. Le face à face avec les forces de l'ordre a tourné au jeu du chat et de la souris dans le calme.

Le message d'une manifestante pour demander au gouvernement un peu plus d'écoute du mécontentement. © Radio France - Esteban Pinel

