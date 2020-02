Un millier de personnes dans les rues de Nancy contre la réforme des retraites

Les opposants à la réforme des retraites s'étaient donné rendez-vous sur la place de la Gare de Nancy ce jeudi après-midi. Au programme : une dixième grande journée de mobilisation depuis le coup d'envoi de la grève contre ce projet du gouvernement. Pour ce nouveau cortège dans le centre-ville nancéien, 1 000 personnes selon les syndicats et 810 d'après la police, ont répondu à l'appel de l'intersyndicale.

Dans le même temps, le rassemblement à Epinal a rassemblé entre 300 et 400 personnes. Et ce, alors qu'une partie du gouvernement est de passage dans les Vosges.

Les manifestants restent toujours autant motivés. © Radio France - Arthur Blanc

Un chiffre plus faible que le dernier temps fort de la mobilisation qui remonte au 6 février dernier. A l'époque, 1 300 personnes avaient défilé dans le centre-ville nancéien pour dire non à la réforme. Et encore plus si l'on se réfère au tout début du mouvement où 7 000 manifestants s'étaient retrouvés. Pas de quoi inquiéter pour autant Julien Hézard, secrétaire général de la CGT 54. "On a toujours des temps forts et des temps faibles. Là, c'est les vacances scolaires, donc c'est un temps faible." Le syndicaliste confie même voir de plus en plus de nouvelles têtes. "Ça tourne beaucoup", explique-t-il.

Une chorégraphie pour défendre les femmes contre la réforme des retraites. © Radio France - Arthur Blanc

Nouveauté pour cette 10ème manifestation : la mise en avant du combat des femmes contre la réforme des retraites. En introduction du rassemblement, une dizaine d'entre-elles ont réalisé une chorégraphie à l'effigie de "Rosie la Riveteuse", cette icône féministe. "La réforme des retraites est très inégalitaire. Avant le calcul de certaines retraites était basé sur certains mois de carrière, surtout de la fin de carrière. Là, si on prend en compte toute la carrière, avec les mi-temps, les arrêts pour les enfants, ça va impacter les pensions des femmes", se désole Emilie Chanteranne, membre de Sud-Education et professeur dans le secondaire, qui a participé à cette danse.

Cette démarche sera répétée très rapidement à Nancy. Le 8 mars prochain, une nouvelle chorégraphie est prévue, pour la journée internationale des droits des femmes.