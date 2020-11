Une manifestation a lieu devant la sous-préfecture de Bayonne ce mercredi 4 novembre, pour dénoncer la fermeture des commerces dits "non essentiels". Une décision prise dans le cadre du reconfinement qui passe mal auprès des petits commerçants.

Un millier de personnes manifestent à Bayonne contre la fermeture des commerces "non essentiels"

Elles protestent contre la fermeture des commerces dits "non essentiels" : un millier de personnes manifestent devant la sous-préfecture de Bayonne ce mercredi 4 novembre. Un rassemblement à l'appel de la fédération des unions commerciales, et de plusieurs associations de commerçants.

Les manifestants protestent contre la fermeture des commerces dits "non essentiels" © Radio France - Iban Etxezaharreta

Les manifestants réclament la réouverture de tous les commerces le 13 novembre, à l'issue de la première quinzaine de confinement. Le premier ministre Jean Castex a en effet promis qu'un point d'étape serait fait à ce moment là, et qu'en fonction de l'évolution de la situation, les commerces fermés pourraient éventuellement rouvrir.

Les manifestants réclament la réouverture de tous les commerces © Radio France - Iban Etxezaharreta

Dans le cortège de la manifestation, on retrouve le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays Basque André Garreta, ainsi que plusieurs représentants de la CGPME, la Confédération des petites et moyennes entreprise. Une délégation de cinq commerçants a été reçue par le sous-préfet à 15h.