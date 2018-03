Guéret, France

Pour les syndicats, la mobilisation des fonctionnaires est une réussite. En Creuse, un millier de personnes se sont réunies devant la préfecture de Guéret, avant de défiler en ville.

Des cheminots, des professeurs, des agents d'Enedis, des hôpitaux.. mais aussi des élus et des citoyens. Tous mobilisés pour défendre le service public. Pour les agents en grève, ce n'est pas un mouvement d'humeur. Après l'annonce de la réforme de la SNCF, tous se sentent menacés.

"En Nouvelle-Aquitaine, on va perdre 75 emplois chaque année durant 3 ans, déplore Véronique Barthélémy, déléguée Force Ouvrière pour l'Agence Régionale de Santé, le service qui coordonne les services médicaux et les hôpitaux. Si on supprime le service Public, c'est tout le tissu économique qui est touché. On recentralise tout sur Bordeaux, et on a le sentiment dans nos campagnes d'être des laissés pour compte. La crainte, c'est que tout devienne privé et que l'on ne puisse plus se soigner gratuitement."

Véronique Barthélemy "L'Agence Régionale de Santé va perdre 75 postes par an" Copier

Tout le monde ne défile pas derrière une bannière syndicale. Des retraités, des élus, des citoyens, des ex-ouvriers de GM et S sont aussi venus apporter leur soutien à la fonction publique, ou dire tout simplement leur désaccord avec certaines décisions du gouvernement. "Pour ma part je suis handicapé, explique Yvon 54 ans, et la réforme de la CSG me fait perdre 52 euros par mois. Ça pèse lourd sur une petite pension de 850 euros ."

Et maintenant ?

Selon l'Education Nationale, la grève a été suivie par un enseignant sur 5. Mobilisation beaucoup plus forte sur les rails avec un seul train dans chaque sens entre la Creuse et Paris. Les cheminots répètent qu'il seront en gréve durant 48h tous les 3 jours.

Un exemple à méditer pour David Bosle, représentant FSU des agents du Conseil Départemental "Ce qui manque, c'est une vraie solidarité entre les différents syndicats, il faut être capables de s'unir et de remotiver les gens. On s'en fout qu'ils se syndiquent ou pas, l'important c'est qu'ils reprennent leur place. Au niveau national, Emmanuel Macron n'a plus de force d'opposition, il faut re-créer un contre pouvoir. On va venir foutre un peu le bordel dans tout ça."