Un millier de postes supprimés chez Cora : les salariés de Moselle très inquiets

Les discussions ont duré sept heures, hier au siège de Cora à Paris. Syndicats et direction se sont réunis en CSE pour fixer le calendrier de ce nouveau plan social. L'enseigne de grande distribution va supprimer un millier de postes. Cela concerne les salariés qui ne veulent pas de la modification de leur contrat de travail, après la signature d'un pacte social il y a un an et demi. Ce pacte, approuvé par la CFTC, majoritaire chez Cora, FO, et la CFDT, mais refusé par la CGT et la CFE-CGC, prévoit davantage de flexibilité dans les horaires et plus de polyvalence.

Les conditions seront détériorées, avec une méconnaissance du poste de travail"

"Des horaires très variables, précise Sophie Hentzien-Didoune, référente CGT chez Cora en Moselle. Il pourrait y avoir des semaines hautes à 42 heures, comme des semaines basses à 32 heures, calculées par un logiciel, sans augmentation de salaire. Les conditions seront détériorées, avec une méconnaissance du poste de travail", explique-t-elle, citant l'exemple d'une caissière qui passerait en rayon.

Environ 160 à 200 salariés concernés dans le département ?

La liste des salariés concernés par ces suppressions de postes sera donnée le 2 mars, date du début des négociations entre syndicats et direction sur les conditions d’exécution de ce plan social. Des discussions qui vont durer jusqu'au 29 avril. Sur les 59 hypermarchés du groupe, neuf sont en Moselle. Selon un calcul purement mathématique, les syndicats tablent donc sur environ 160 à 200 salariés licenciés dans le département.

Mais cela peut encore évoluer. La direction de Cora enverra le 13 mai un courrier à ses employés qui refusent de signer l'avenant à leur contrat : une dernière relance, en quelque sorte. Ils auront un mois pour y répondre. Ceux qui maintiennent leur position se verront notifier leur licenciement avec effet en septembre.