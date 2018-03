A l'appel de neuf syndicats et organisations nationales, les retraités sont descendus dans la rue partout en France. A Valence, ils étaient au moins un millier. En Ardèche, en plus des débrayages dans les Ehpad, des rassemblements étaient organisés à Annonay, Aubenas et au Cheylard.

Une nuée de parapluies qui avance dans les rues de Valence. Les retraités ont bravé la pluie pour venir manifester, à l'appel de neuf syndicats et organisations nationales. Ce qui a mis le feu aux poudres : l'annonce du gouvernement d'augmenter la CSG, la contribution sociale généralisée, prélevée notamment sur les pensions.

300 euros de perte sur un an à cause de la hausse de la CSG

"J'ai 65 ans et cinq ans de retraite derrière moi, témoigne José, Valentinois. La hausse de la CSG me fait perdre 27 euros en moyenne par mois." Ça peut sembler modeste, reconnaît le retraité, mais sur une année, la somme atteindra plus de trois cent euros. En cas de problème de voiture ou tout simplement pour prendre des vacances, ces quelques centaines d'euros feront la différence.

On a l'impression que le gouvernement n'aide que les plus riches

Emmanuel Macron justifie cette hausse au nom d'un "effort" auquel les retraités doivent participer. "Mais au profit de qui, s'agace Patricia, qui est venue de Montélimar. Si cet argent allait réellement aux plus démunis, je ne serais pas ici. Ce n'est pas le cas. On a l'impression que le gouvernement n'aide que les plus riches et les patrons du CAC40." Un sentiment largement partagé dans le cortège, où flottent les étendards CGT, FO et PCF.

La plupart des retraités qui ont fait le déplacement gagnent soit des petites retraites, soit des retraites correctes, sans être élevées. Entre 1.400 et 1.600 euros. Assez pour vivre correctement, dit Patricia. "On ne roule pas non plus sur l'or, précise Guy, à ses côtés. On fait attention au budget et on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent encore et encore. Nous avons travaillé, nous avons cotisé. Pourquoi, maintenant, doit-on se serrer la ceinture pour que les plus riches s'enrichissent encore plus ?"

Le point de départ d'une mobilisation plus large ?

Plusieurs manifestants espèrent que cette journée sera le point de départ d'une mobilisation plus large. Guy, demi-sourire aux lèvres, voudraient bien voir l'esprit de Mai 68 saisir de nouveau les Français, 50 ans après.

Un millier de personnes désormais dans le défilé pour les retraites et les Ehpad à Valence #Drôme#Ardèchepic.twitter.com/TMzQuxS85R — France Bleu Drôme Ardèche (@francebleuDA) March 15, 2018

Nombreux débrayages dans les Ehpad en Ardèche

En Ardèche, plus de 500 personnes ont également défilé cet après-midi à Annonay, 200 à Aubenas et environ 150 au Cheylard. De son côté, le personnel des Ehpad a organisé des débrayages pour dénoncer le manque de moyens et d'effectifs pour les maisons de retraite. Des rassemblements ont notamment eu lieu devant les établissements de La Voulte, Villeneuve-de-Berg, Les Ollières-sur-Eyrieux ou encore Privas.