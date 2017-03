Un millier de vins testés, 300 médailles pour le concours des vins de la Foire d'Avignon

400 dégustateurs ont décerné les médailles du concours des vins de la Foire d'Avignon ce samedi.

Le concours des vins de la Foire d'Avignon a eu lieu samedi au Parc des expositions. 400 dégustateurs venus essentiellement de la région, mais aussi d'Italie et même de Hollande ont décerné près de 300 médailles. Ces dégustateurs sont des professionnels ou des amateurs qui ont reçu une formation.

Comment décerne-t-on les médailles, comment juge-t-on un vin ? Petite leçon d'un dégustateur : "Déjà on commence par l'aspect visuel, des robes assez sombres, prononcées... Qu'elles soient limpides ! Ensuite il y a le côté olfactif, des fruits rouges, des notes de cassis. Après il y a le côté de mise en bouche. Il faut que ce soit une attaque soyeuse, agréable, avec des tanins présents pour finir sur une pointe un peu épicée sur certains produits, un peu poivrée"

300 médailles

On sait que ces médailles apposées sur les bouteilles en linéaires peuvent convaincre l'acheteur qui ne s'y connaît pas trop. Alors convaincre les dégustateurs, c'est déjà une étape prépondérante :"C'est un moment important pour les vignerons et les caves coopératives : on va apprécier la qualité de leur travail et de leur vin", affirme José Gonzalvez, le président de l'association Foire expo du grand delta" qui organise le concours. "On trouve toutes les appellations de la vallée du Rhône et la Provence".

"Un millésime extraordinaire" - José Gonzalvez, organisateur

Et pour ce millésime 2016 ? Beaucoup de bon, estime José Gonzalvez : "Pour avoir déjà dégusté à Châteauneuf-du-Pape et à Orange, on sait déjà que le millésime 2016 va être un super millésime pour la vallée du Rhône et la Provence. On a été privilégié par rapport aux autres régions viticoles, dégradées par la météo... On a la chance d'avoir eu une année extraordinaire, et on le sait déjà, un millésime extraordinaire."