Un million d'euros d'amende pour Gaz de Bordeaux

Saisie par la Commission de Régulation de l'Energie, l'Autorité de la concurrence explique dans un communiqué que la société bordelaise a "abusé de sa position dominante dans le secteur de la fourniture de gaz naturel aux clients résidentiels et petits clients non résidentiels de Bordeaux et des communes avoisinantes."

ⓘ Publicité

Elle lui reproche "d’avoir utilisé de manière abusive ses infrastructures et les moyens commerciaux liés à son activité de service public, en sa qualité de fournisseur de gaz naturel au tarif réglementé de vente (TRV), pour développer ses offres de marché (OM)."

En clair, alors qu'elle devait continuer à commercialiser la vente du gaz au tarif réglementé dans le cadre de sa mission de service public, Gaz de Bordeaux a retiré cette offre aux clients potentiels pour proposer systématiquement ses offres de marché. Que ce soit par téléphone ou sur son site internet. Elle a donc "faussé le fonctionnement concurrentiel du marché" au détriment des autres fournisseurs de gaz naturel.

L'Autorité de la concurrence a donc décidé d'infliger à Gaz de Bordeaux et ses sociétés mères (Régaz-Bordeaux et Bordeaux Métropole Energies) une amende d'un million d'euros.

A LIRE AUSSI : face à la flambée des tarifs, ces clients ne savent pas s'ils pourront se chauffer cet hiver.