Un million d'euros investi à Nîmes par le groupe SOCRI pour rénover la place centrale de la Coupole

"Ce qu'il faut pour la Coupole de Nîmes aujourd'hui, c'est recréer de la convivialité. un lieu où on se sente bien, où on a envie de venir et de rester." Pour donner une image plus chaleureuse à la place centrale du centre commercial, le groupe SOCRI LIMITED a investi un million d'euros. L'un des escalators a été remplacé par des escaliers en verre, le carrelage au sol par du bois, un bassin a été construit et le tout, entièrement végétalisé jusqu'à la verrière. "On est aujourd'hui au cœur de la ville et aujourd'hui, le shopping, c'est le shopping plaisir explique Nicolas Chambon, le président du groupe. Avant d'acheter, il faut se sentir bien. On a donc travaillé depuis deux ans sur la propreté, la sécurité, la clarté et la végétalisation du lieu." Le bilan qu'il en dresse ? "La fréquentation a très légèrement augmenté (+1,6 %) mais surtout, on constate une hausse du chiffre d'affaires de 18% alors que sur la même période (2019-2022), il a baissé de 11% dans les centres commerciaux en France."

Huit autres millions investis dans les prochaines années

Le groupe SOCRI annonce poursuivre l'aménagement de la Coupole en collaboration avec la Ville de Nîmes. "Il faut que le bâtiment soit plus visible, notamment depuis l'avenue Général Perrier. Nous avons un budget de 8 millions d'euros pour continuer la rénovation et accueillir une ou plusieurs grandes enseignes mais c'est très important que nous travaillions en partenariat avec la mairie pour que les abords soient aussi au niveau que nous visons tous pour accueillir notre clientèle." Une clientèle féminine, entre 40 et 60 ans, plutôt aisée. La cliente type des Galeries Lafayettes, dont le nom circule toujours pour devenir l'enseigne phare de la Coupole. "Dès que nous aurons réussi à concrétiser leur venue, nous en ferons l'annonce. Pour l'instant, ce n'est pas le cas car il y a encore un certain nombre d'étapes à franchir. On ne ferme évidemment aucune porte, aucune piste, mais c'est une piste sérieuse et prometteuse."