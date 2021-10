Un million d'offres d'emploi non-pourvues : le patron du Medef de la Somme veut plus de filières de formation

C'est un problème qui a récemment été qualifié de "problème numéro un des entreprises " par le Premier Ministre Jean Castex : les offres d'emploi non pourvues. Il y en aurait actuellement un million en France. Une situation qui préoccupe le Medef, le syndicat du patronat. Stephan de Butler, le président du Medef de la Somme, était l'invité de France Bleu Picardie pour en parler.

"Il faut plus de filières de formation"

Stéphan de Butler évoque "un sujet dont on parle depuis 20 ou 30 ans. On interroge les pouvoirs publics, on essaie de travailler avec eux pour adapter l'emploi aux besoins des entreprises. L'équation n'y était pas avant le Covid. Mais la pandémie a été un accélérateur de société qui a révélé le problème."

Pour le président Medef de la Somme "il faut aujourd'hui des filières de formation. Il faut qu'il y ait suffisamment d'écoles pour former suffisamment d'emplois. Je travaille dans le domaine du sanitaire Cela fait des années qu'on dit qu'il manque des postes. Il manquait avant la crise 30.000 postes d'infirmiers, 30.000 postes de soignants. Aujourd'hui, après la crise, il manque environ 80.000 emplois dans ces deux corps de métiers : _les capacités des écoles ne sont pas suffisantes._"

