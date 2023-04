Un million de visiteurs en cinq ans et des coûts de l'énergie renégociés : la piscine de Granville "va mieux"

Changement d'ambiance au centre aquatique l*'Hippocampe* de Granville, en ce mois d'avril. On se souvient qu'il avait fermé pendant près de deux semaines en septembre 2022, à cause de la flambée des coûts de l'énergie, en l'occurrence l'électricité et le gaz qui alimentent et chauffent la structure.

Un plan de sobriété avait alors été mis en place pour sa réouverture, la température de l'eau abaissée et certains équipements fermés car particulièrement énergivores l'hiver.

28° dans l'eau

Ces mesurées sont désormais allégées. Depuis cette semaine, la rivière extérieure est rouverte, ainsi que le toboggan en non-stop. La température de l'eau, descendue à 27° ces derniers mois, revient à son niveau initial de 28°, à partir de la rentrée de mai.

Les factures d'énergie sont devenues "plus raisonnables" ces derniers mois, explique Antoinette Di Bello, la directrice de l'Hippocampe : "On est loin du coût de septembre. Au niveau national, Vert Marine a pu renégocier des tarifs qui nous permettent de revenir sur une température à la normale"

De septembre à février, on a étudié les écarts de consommation et les coûts correspondants , détaille le président de Granville Terre et mer, Stéphane Sorre : "La mesure d'économie, même si financièrement elle existe, elle n'est pas telle sur un degré de différence et par contre, le sentiment d'inconfort chez des jeunes enfants est très présent". "Notamment pour les maternelles qui doivent reprendre les cours à la piscine en mai", précise la direction.

Le plan de sobriété, établi depuis septembre, a permis une économie de 60.000 euros pour l'automne et l'hiver.

La barre des 300.000 visiteurs cette année ?

Sur l’année 2022, la fréquentation est de 288 000 entrées, soit plus qu'en 2019 avant la crise Covid. "On espère passer la barre de 300.000 cette année".

L'Hippocampe s'apprête à fêter ses cinq ans , le 29 avril, et son millionième visiteur dans les jours qui viennent. A cette occasion, Granville Terre et Mer et le délégataire de la piscine, Vert Marine, ont lancé un programme d'animations d'ici le 29 avril au sein même du centre aquatique.