Un million et demi d'euros pour les commerçants de Montpellier pénalisés par le mouvement des gilets jaunes

Une enveloppe d'un million et demi d'euros pour venir en aide aux commerçants du centre de Montpellier afin de compenser les pertes liées au mouvement des gilets jaunes. Une somme qui comprend 300.000 euros demandés hors-délai à l’État. Acceptera-t-il de les débloquer?

Montpellier, France

Le Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a fait son enquête auprès des commerçants du centre ville. Plus grave que les vitrines brisées, le chiffre d'affaires en chute libre chaque samedi depuis le début du mouvement des gilets jaune, le 17 novembre. Une perte de 30 à 40% selon la CCI, directement liée à la baisse de fréquentation dans les rues de l’Écusson. D'où la volonté de mettre le paquet.

Après des bisbilles qui ont duré plusieurs mois, c'est maintenant l'union sacrée pour essayer de redresser la barre. Soit une enveloppe exceptionnelle d'un million et demi d'euros. financée par la ville (850.000 euros), la métropole (215.000), la CCI (114.000), la Chambre des métiers et de l'artisanat (35.000) et par l’État. 300.000 euros ont été demandés hors-délai au ministère des Finances, donc sans garantie qu'ils soient obtenus.

Les principales propositions tournent autour d’événements commerciaux dans le centre ville jusqu'en décembre, accompagnés de deux heures de stationnement gratuit dans les parkings gérés par la métropole. Autre mesure importante qui concerne 360 commerçants du centre ville : aucun droit à payer pour les terrasses et les étalages pendant les trois prochains mois.