Un mois après l'incendie, le travail reprend chez Bessier à Mèze.

Un mois après l'incendie qui a entièrement détruit les entrepôts des établissements Bessier à Mèze, le travail a repris dans des locaux juste en face, une reprise partielle mais indispensable pour ne pas perdre les clients.

De la fenêtre de son nouveau bureau ,Thierry Bessier a une vue imprenable sur ce qu'il reste de son ancienne entreprise : des tôles noircies gondolées sous l'effet de la chaleur, la toiture effondrée ."_Quelque part, ça motive ,_confie -t-il , je savais que ces locaux étaient inoccupés, je n'ai pas hésité ."

les anciens entrepôts détruits par un incendie le 5 janvier © Radio France - Pascale viktory

Il y a 15 jours, on était mort . Aujourd'hui , on produit à nouveau .

Depuis 15 jours , le travail a repris pour 14 des 24 salariés dans des locaux situés en face . L' entrepôt est dix fois moins grand mais ça suffit pour l'heure pour une reprise partielle de la production des cagettes en bois pour les huitres avec seulement 6 machines , trois récupérées dans les anciens entrepôts qu' Alex, le mécano a réparé et trois achetées en Italie mais "sans les chaines automatiques ,on travaille comme il y à 30 ans, s'amuse Thierry Bessier qui redevient vite sérieux :" Sans activité , vous êtes mort, vous perdez vos clients, il était indispensable de redémarrer à minima mais de redémarrer."

machines recupérées dans les anciens locaux © Radio France - Pascale Viktory

Il est là pour nous , il faut qu'on soit là pour lui, Carole une des employées

Lundi , ils seront 18 à travailler, l'objectif c'est de tous les réemployer même s' il a obtenu pour eux trois mois de chômage partiel .Les employés à l'image de Carole sont solidaires de leur patron " dès le départ, il nous a dit qu'il allait essayer de reprendre tout le monde ,il n' a pas baissé les bras, il est là pour nous , il faut qu' on soit là pour lui."

Carole, une des employées de Bessier © Radio France - pascale Viktory

" Il se bat pour nous, Carole une des employées

Avec la reprise de la production, Thierry Bessier va être rapidement confronté à un autre problème : le manque de place pour stocker les cagettes, il cherche un entrepôt de 1000m2 dans un rayon de 20 kms autour de Mèze .

Côté financier , Thierry Bessier n'a pour l' heure reçu aucune aide , les assurances attendent les resultats de l'enquête de gendarmerie sur les causes de l'incendie , d'ici 10 jours et le patron s' attend à devoir batailler avec les assureurs . Quant aux banques ," elles prennent du temps ", regrette Thierry Bessier, et " nous , on n'en a pas , il faut que l'on puisse emprunter pour acheter des équipements . on a perdu dans l'incendie pour 800 000 euros de machines ", et le patron ajoute " je ne demande pas l’aumône mais si des collectivités nous soutenaient en se portant caution auprès des banques, ça débloquerait la situation .

Thierry Bessier "on a besoin de soutien, maintenant "

La reconstruction des entrepôts est évaluée à 3 millions sans compter les 7000m2 de chape de béton , Thiery Bessier ne renonce pas mais cela ne pourra pas se faire avant 2 ans alors en attendant "qu'est ce qu'on fait ?"