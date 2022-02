Un mois après les inondations de Saint-Béat-Lez, Conforama vient en aide à plusieurs familles

Un mois après les inondations qui ont touché Saint-Béat-Lez en Haute-Garonne, la commune panse encore ses plaies.. Rien de comparable avec la dernière grande crue de 2013 qui a fait trois morts dont deux en Occitanie à Pierrefitte-Nestalas et Luz-Saint-Sauveur dans les Hautes-Pyrénées, et des dizaines de millions d'euros de dégâts.

Depuis mercredi, la mairie de Saint-Béat et les agents de la communauté de communes des Pyrénées Haut Garonnaises distribuent aux habitants les plus touchés des meubles et équipements électroménager (machine à laver, frigo, congélateurs, sèche-linge, lits, matelas, couettes et oreillers) donnés solidairement par le magasin Conforama de Saint-Gaudens. Cet élan de solidarité est né grâce à Franck Touron, le responsable du rayon meubles et déco au Conforama de Saint-Gaudens. Au total, cinq familles et deux appartements appartenant à la mairie vont être équipés. A Barbazan et Gourdan-Polignan, vingt-quatre maisons ont également été touchées par la crue.

Parallèlement, le recensement et le chiffrage des travaux se poursuit. Des travaux essentiels de mise en protection de digue, de mise en place de filets de protection pour éviter les chutes de rochers ou encore le rétablissement de routes coupées sont à prévoir. Pour Alain Puente, le président de la communauté de communes des Pyrénées Haut-garonnaises, les travaux se comptent en millions d'euros : environ un million d'euros pour les travaux de voirie et un million d'euros pour leschutes de blocs en montagne.