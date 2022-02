Un mois après les intempéries, la station de Saint-Hilaire-du-Touvet rouvre ses pistes

Une tranchée creusée par le glissement de terrain, des filets et des jalons balayés par la pluie, des canons à neige endommagés : les intempéries de la fin décembre, les mêmes qui ont mis à sac la gare d'arrivée du funiculaire, ont également entrainé la fermeture de la station de ski de Saint-Hilaire-du-Touvet. "J'habite à Saint-Bernard, c'est le village juste à côté, explique Hugo élève de CM1. Je venais régulièrement, j'avais le forfait saison... sauf que quand il y a eu le glissement de terrain je ne pouvais plus venir". Aujourd'hui, le jeune skieur de 9 ans a le sourire : il peut de nouveau profiter de la glisse à deux pas de la maison. Ce vendredi, il est venu (à pied) avec l'école des Gaudes. "Il y a un petit manque de neige, mais c'est déjà très bien de repartir avec les scolaires", souligne Arnaud Gaillac, le responsable de la régie des remontées mécaniques. Ce samedi, ce sera au tour du grand public de pouvoir profiter des pistes de Saint-Hilaire-du-Touvet. Pour le premier jour des vacances de la zone B. Et ce n'était pas gagné, étant donné l'ampleur des dégâts.

Arnaud Gaillac, responsable de la régie des remontées de Saint-Hilaire-du-Touvet © Radio France - Lionel Cariou

"On adore tous notre régie"

"Ça a été très compliqué, on a encore eu cette semaine pas mal l'aide de bénévoles que je remercie énormément, détaille Arnaud Gaillac. L'entreprise (de terrassement, ndlr) qui est venue a fait un très très bon travail sur la remise en état des pistes, et dans un temps éclair. Maintenant c'est reparti de plus belle !" Les employés de la station se sont retroussés les manches, bien décidé à sauver leur outil de travail : "on perdu le funiculaire pour quelques années, se désole Julia, donc on n'a pas envie de tout arrêter. On adore tous notre régie, Saint-Hilaire-du-Touvet, le funiculaire, la station de ski... on n'a pas envie de perdre tout ça!" La station, donc, est relancée. Et avec elle une partie de l'économie du plateau des Petites-Roches. "On a eu des annulations avec la fermeture, constate Bruno Viton, directeur de l'école de ski de Saint-Hilaire. Maintenant que la station rouvre, les cours se remplissent de nouveau, surtout sur notre zone de vacances."