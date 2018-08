Fetch est de retour, annonce la société sur son site internet et les réseaux sociaux. La société créée à Nancy et présente dans sept villes en France a dû fermer le 23 juillet dernier suite à une série de difficultés. Réouverture officielle le 27 août.

Lorraine, France

Sur le site internet de Fetch ce message "Fetch est de retour". Le bandeau étonne, l'entreprise de livraison de restaurants créée à Nancy en 2015 et présente dans sept villes en France (Nancy, Metz, Reims, Dijon, Caen, Le Havre et Clermont Ferrand ) a dû fermer le 23 juillet dernier.

L'un des co-fondateurs Jean-Charles Kurdali expliquait alors cette décision après une série de difficultés, un mauvais choix de prestataire technique en 2017, un rachat envisagé par une entreprise de livraison qui n'aboutit pas, la mise en place d'un plan de restructuration en 2018 pour lequel l'actionnaire principal refuse d'investir. 300 livreurs indépendants se sont retrouvés sans emploi.

Réouverture officielle le 27 août

Sur une plateforme internet de blogs, Jean-Charles Kurdali détaille ses dernières semaines, des propositions sont arrivées, écrit-il, comme celle de "Resto-in, une filiale de GéopPost, Groupe La poste, présent dans des grandes villes et qui cherche à se développer dans des villes plus petites". Le co-fondateur explique être lui-même allé rencontrer des restaurateurs à Nancy et Metz "surpris de voir leur enthousiasme". Toujours selon lui, la moitié des anciens coursiers seraient à nouveau partants.

Depuis ce lundi 13 août, le service est en test, la réouverture officielle est prévu le lundi 27 août.