Un mois d'août "très satisfaisant" pour 46% des professionnels du tourisme en Dordogne

Au camping Le Grand Dague d'Atur, en Dordogne, plus de 200 emplacements se sont vidés pour ce dernier "gros" week-end de la saison. Selon Morgane Petit, la responsable hébergement du site, la clientèle française est venue, en partie, remplacer les étrangers qui peuplent habituellement ce camping : "on a eu une tranche de 70% de Français alors qu'habituellement, on a plutôt une majorité de Néerlandais".

Une fréquentation globalement en hausse par rapport à août 2020

Le constat est le même partout en Dordogne à en croire le sondage du Département : seuls 22% des professionnels sont "très satisfaits" de la fréquentation étrangère pendant ce mois d'août en Périgord. Si on regarde un an en arrière, la fréquentation est en hausse pour les hôtels et les campings, et est stable pour les Résidences de tourisme et les villages vacances.