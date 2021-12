Un mois de décembre mitigé pour les commerçants du centre-ville de Limoges

L'année 2021 s'achève et avec elle s'en va le marché et les animations de Noël dans le centre-ville de Limoges. La présence des chalets n'est pas du goût de tous les commerçants. L'écart est net entre boutiques de prêts à porter et magasins alimentaires plus festifs.

Il n'y a pas eu de ruée sur le prêt à porter à Limoges au mois de décembre. Pour Pauline, responsable de la jeune boutique Pilet Femme, dans le centre-ville, "ça a été très compliqué, confesse-t-elle. Sur la première semaine ca a été vraiment très bas. On a, entre guillemets, explosé les chiffres sur le deuxième week-end de décembre et on pensait en faire même plus sur le troisième week-end mais en fait pas du tout et là, ça baisse".

Le marché de Noël fait un peu d'ombre à certains commerces

Corinne (à droite), gérante de Valentin le Glacier et sa collègue, composent malgré tout avec le marché de Noël. © Radio France - Lucas Bouguet

Est-ce dû au marché de Noël qui traverse la rue Jean-Jaurès ? Malgré un chiffre d'affaire correct sur le mois, c'est en tout cas ce que croit la vendeuse, qui dresse le même constat que Corinne, gérante de Valentin Le Glacier de l'autre côté de la rue. "On fait des gaufres et des crêpes bio et c'est vrai que sur le marché de Noël il y a beaucoup de chalets qui font des crêpes et des gaufres". Elle reste toutefois positive en assurant partager avec eux l'ensemble des clients.

Un beau mois de décembre pour d'autres commerçants

D'autres commerçants on fait malgré tout un beau mois de décembre. C'est le cas de la Chocolaterie Buissière, ou encore des deux magasins "Le Comptoir du Thé" de Jean-François Pailloux. "Le mois de décembre a été exceptionnel", se réjouit le directeur qui a réalisé 25% de son chiffre d'affaire annuel.

Jean-François Pailloux est satisfait du mois de décembre qu'il vient de réaliser dans ses deux boutiques "Le Comptoir du Thé" © Radio France - Lucas Bouguet

En tant que président de l'association des commerçants Pignon sur rue de Haute-Vienne, il reconnaît toutefois que d'autres, aux Galeries Lafayette ou des bijoutiers par exemple ont eu un mois de décembre moins florissant.