Un mois de juillet encourageant pour le tourisme à Limoges

Limoges, France

En se baladant dans le centre ville de Limoges en juillet, la fréquentation touristique semblait plutôt bonne avec un nombre assez conséquent de touristes dans les rues et sur les terrasses. Et notamment de touristes étrangers. L'office de tourisme de Limoges a pourtant enregistré une baisse de 10% du nombre de visiteurs dans ses murs par rapport à juillet 2018. Un chiffre en trompe l’œil. En parallèle, le nombre de visites sur le site internet de l'office de tourisme a augmenté de 12%. Une tendance lourde à travers la France. Les touristes sont de plus en plus autonomes grâce à leurs téléphones portables.

Les Belges passent devant les Britanniques à l'office de tourisme

Si il y a eu moins de monde dans les locaux de l'office de tourisme, ils sont aussi nombreux que l'année dernière a avoir demandé des renseignements au comptoir selon Amandine Lacotte, la chargée de communication :"Sur le nombre de personnes renseignées au comptoir, avec lesquelles on va vraiment interagir directement, on est sur un chiffre stable. On n'a pas la baisse de 10% que l'on peut avoir au passage de la porte. Ça veut dire que ces personnes veulent un conseil personnalisé et ils veulent parler à quelqu'un. Avoir de l'information de nos conseillers en séjour."

En tout, ce sont environ 11 500 personnes qui ont franchi la porte de l'office de tourisme de Limoges, dont 8 mille ont demandé des renseignements au comptoir. Parmi eux, 70% de français dont une majorité de Nouvelle-Aquitaine. Sur les 30% d’étrangers, ce sont les Belges qui sont les plus nombreux cette année, devant les Britanniques et les Hollandais. Si le nombre d'étrangers qui ont passé la porte de l'office a baissé de 17% par rapport à juillet 2018, il y a une hausse de 2% de touristes hispanophones.

Fréquentations en hausse dans les musées de la ville

Finalement, les chiffres les plus rassurants viennent des principaux musées de la ville. En ce qui concerne la porcelaine, le musée Adrien Dubouché a vu sa fréquentation augmenter de 7% par rapport à l'année dernière sur la même période, en passant de 2260 à 2421 visiteurs, avec des touristes venus d'Amérique Centrale et Latine, notamment des brésiliens mais aussi des Chinois et des Australiens. Pourtant et contrairement à l'année dernière, il n'y avait pas d'exposition temporaire à même de ramener des visiteurs supplémentaires.

Même tendance à l'Aquarium du Limousin où la fréquentation a augmenté de plus de 6% en juillet. Avec là aussi, une présence non négligeable de touristes étrangers selon le directeur David Brantôme :"Nous sommes en hausse de 6,4%. On a un mois de juillet qui est largement convenable par rapport à l'année dernière. Et cette année, on a énormément d'étrangers. Beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup de Hollandais et d'Anglais. Les Belges sont également en nombre cette année. Et les Espagnols commencent à remonter vers notre destination."

Deux événements majeurs ont fait venir des touristes des USA et de Nouvelle-Zélande

En restauration, ce n'est qu'un exemple, mais Le Cheverny a vu son chiffre d'affaire augmenter de 8% par rapport à juillet 2018, avec là aussi, une part importante d'étrangers. Des chiffres à compléter d'ici la rentrée avec les autres tables et l’hôtellerie. Mais ce début d'été, aidé par la coupe du monde féminine de football en France (avec plus de touristes venus des USA) et par le Mondial de tonte de mouton au Dorat (touristes venus d'Australie et de Nouvelle-Zélande), semble positif. Reste à connaitre les chiffres du mois d’août. Une période plus calme sur le plan du tourisme à Limoges.