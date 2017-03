A un mois de la présidentielle, commerçants et artisans s'inquiètent pour leur survie

"Ca va mal", estime l'Union des commerçants et artisans de Vaucluse, qui interpellait dimanche les politiques à un peu plus d'un mois de l'élection présidentielle.

La "fête du commerce et de l'artisanat" porte sans doute mal son nom... Car l'heure n'était pas à la fête hier au Marché d'intérêt national de Cavaillon.

Cette première édition est organisée par l'Union des Commerçants et Artisans de Vaucluse, avec au centre des débats, l'avenir du commerce de proximité.

"Combien d'entre nous vont mourir pendant cette période ?"- Sonia Strapélias, présidente de l'UCAV

A un peu plus d'un mois du premier tour de la présidentielle, l'UCAV veut alerter les élus sur la situation alarmante des commerçants et artisans de Vaucluse.

"Ca va mal, il y a un problème de pouvoir d'achat, de charges trop élevées et le contexte économique très morose : pour certains hôtels et restaurants du département, on est sur les mois de janvier-février à des chiffres d'affaires de -60 -70%", observe Sonia Strapélias, présidente de l'UCAV.

Et le souci ne concerne pas que le secteur touristique : "J'ai parlé à des boulangers qui ont des baisses de chiffre d'affaires significatives, à L'Isle-sur-Sorgue, où normalement ça fonctionne. C'est catastrophique. Combien d'entre nous vont mourir pendant cette période ?"

Sonia Strapélias, présidente de l'UCAV, appelle les artisans et les commerçants à se fédérer pour se faire entendre : "Si on ne se fait pas entendre, on va être la dernière roue du carrosse. On a l'impression d'être les vaches à lait de la France. Le système social de la France est porté par les entreprises, et c'est nous qui sommes le premier employeur de France. On n'est pas entendu car les lois ne sont pas adaptées aux TPE. En terme de RSI, de charges, on ne peut plus continuer comme ça !"