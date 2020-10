Un Montbéliardais remporte le concours de cuisine "Les Toqués de la Morteau"

La Saucisse de Morteau fête les 10 ans de son IGP (Indication Géographique Protégée) cette année et pour l'occasion, un concours de cuisine ouvert à tous les passionnés amateurs était organisé : objectif, créer la meilleure recette en associant la fameuse saucisse à un ou plusieurs produits locaux (Comté, Morbier, Cancoillotte, Époisses, Vin du Jura ou de Bourgogne).

Baptisé _Les Toqués de la Morteau_, ce concours a réuni 40 participants issus de toute la Bourgogne Franche-Comté. Et au final, parmi les 5 finalistes sélectionnés, c'est un Franc-Comtois qui a remporté le concours ce vendredi dans les cuisines de L'Atelier Culinaire d'Houtaud, dans le Haut-Doubs. Etienne Banet est originaire de Montbéliard et a concocté un "Mille feuilles de Morteau aux aubergines avec ses deux pestos et Comté" !

Et le concours annuel de la Saucisse de Morteau IGP est pour...

Le lauréat 2020 des Toqués de la Morteau est donc désigné. Ainsi que le podium du concours annuel de _la Saucisse de Morteau IGP_, instauré depuis 2016 par l'Association de Défense et de Promotion des Charcuteries et Salaisons IGP de Franche-Comté (A2M) qui juge la texture, le fumé ou encore la couleur de chaque saucisse pour déterminer la plus belle de Morteau de l'année... Et c'est la saucisse Jean-Louis Amiotte qui se pare de la médaille d'Or en 2020 !

Le palmarès de l'édition 2020 :