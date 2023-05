Un Montbrisonnais s'est lancé dans la coutellerie, ses carnets de commande sont pleins

Au lendemain du salon international de la coutellerie Coutellia, à Thiers (Puy-de-Dôme), focus ce mardi 23 mai sur un coutelier ligérien, qui était présent lors de ce salon. Romain Lopez s'est lancé dans cet artisanat depuis deux ans, en parallèle d'une autre activité dans un magasin de vélos.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Vous êtes installé à votre compte depuis deux ans à Montbrison. C'est donc tout récent comme métier. Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas ?

Romain Lopez : J'ai toujours été passionné de coutellerie. J'avais un père qui en faisait un loisir. Après des ennuis de santé et un besoin de changement de carrière, j'ai abandonné le travail que je faisais et j'ai profité de cet élan pour en faire un métier.

Comment s'est passé le salon Coutellia ? Est-ce que vous avez pu faire des ventes ?

Oui, ça a très bien fonctionné, j'ai pu vendre tout ce que je présentais et ça permet aussi de se faire des contacts avec les confrères et des collectionneurs. C'est un petit monde, les objets, et c'est souvent associé à la personne qui les fabrique donc il faut pouvoir rencontrer les gens.

À quoi ressemblent vous vos couteaux ? Quel est votre style ?

C'est du couteau relativement moderne, surtout des couteaux pliants avec des matériaux comme du titane, des aciers inoxydables haut de gamme, des fibres de carbone. Des matériaux et des alliages qu'on peut retrouver dans la coutellerie moderne.

On peut voir ça sur votre page Facebook. Pourquoi est-ce que les gens achètent des couteaux ?

Ce sont souvent des achats impulsifs, des coups de cœur. C'est une identité, en fait, qui est à travers l'objet.

Ca veut dire que vous produisez à la demande ?

Aujourd'hui, j'ai un carnet de commandes complètement plein. Je n'en prends plus sinon je ne serai pas en mesure de tenir des délais raisonnables. J'ai envie aussi de privilégier, vu que je suis assez nouveau dans ce monde là, la présence sur les salons. Ca changera peut-être plus tard, je laisse les choses venir.

Romain Lopez sera présent au salon "Lames en Table", à Saint-Vidal en Haute-Loire, le 24 juin 2023 et son travail est visible sur sa page Facebook .