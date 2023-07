Un moteur de chambre froide lâche, la nouvelle Gare du Sud doit reporter son ouverture

Serait-ce une malédiction pour la Gare du Sud ? Après un an de fermeture du lieu et alors que la Gare du Sud nouvelle version devait rouvrir ce lundi soi r. Le groupe IERA qui dirige le nouveau projet annonce ce lundi matin que l'ouverture est repoussée d'une semaine pour ouvrir finalement le lundi 17 juillet à 18 heures.

Un problème de chambre froide

Et pour cette nouvelle déconvenue, une raison simple et technique : le moteur d'une chambre froide a lâché. "On ne peut donc pas stocker les denrées qui servent à confectionner les repas" indique IERA à France Bleu Azur ce lundi matin.

"D'ici la fin de semaine les pièces arriveront et on réparera sereinement"