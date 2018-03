Depuis trois jours, les programmes de France 3 Corse ViaStella sont perturbés. La raison à cela : un mouvement de grève observé par les personnels du service "vidéos et gestionnaires d'antenne".

Corse, France

Troisième jour de protestation sociale à France 3 Corse Via Stella. A l'appel des syndicats CFDT et du STC, une vingtaine de salariés du service "vidéos et gestionnaires d'antenne" réclame l'application d'un accord national qui leur confie une double compétence liée à la diffusion des programmes. Un accord accompagné normalement du paiement d'un forfait, jamais perçu à ce jour.

Pour le moment, les grévistes refusent le montant de cette prime proposé par la direction générale. Celle-ci a finalement proposé, ce vendredi 16 mars, d'aborder le fond du problème lors d'une réunion à Paris en avril prochain.

"Aujourd'hui, il est difficile pour nous de négocier un accord au niveau local, puisqu'il a été signé au niveau national, explique Aldo Fogacci, le délégué CFDT à France 3 Corse ViaStella. Il faut donc trouver une solution alternative pour débloquer la situation. La direction doit prendre conscience des différences qu'il existe entre chaque région et les programmes qu'elle diffuse. En ce qui nous concerne, nous sommes une chaîne de plein exercice, avec 22 heures de diffusion et toute l'organisation que cela implique derrière. Beaucoup d'autres régions n'ont pas les mêmes spécificités."