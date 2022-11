Un mouvement de grève dans tous les laboratoires d'analyse médicale de Dordogne

Tous les labos d'analyse médicale de Dordogne vont rester portes closes ce lundi 14 novembre, et ça pourrait durer jusqu'à mercredi. Les biologistes libéraux partout en France se mettent en grève, parce que le gouvernement veut couper 250 millions d'euros dans leur budget, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, actuellement à l'étude au Parlement.

Les 18 labos du département en grève

Le ministère de la Santé justifie cette économie par l'épidémie de coronavirus et les millions de test payés par la Sécurité sociale : "Ils disent, vous avez gagné beaucoup d'argent avec l'épidémie de Covid, maintenant il faut le restituer. On n'est pas contre !", explique le président de Novabio, Henri-Pierre Doermann qui gère 17 des 18 labos de Dordogne.

"Effectivement, on a beaucoup travaillé, on a été de bons soldats. C'était le "quoi qu'il en coûte", pas de problème, on nous a supplié de mettre tous les moyens en oeuvre pour dépister le plus possible. Mais c'était leur choix, leur politique. On n'était pas forcément d'accord mais on l'a fait", explique le patron de Novabio. "Maintenant, on a beaucoup travaillé à leur demande, ils nous demandent de rendre la solde qu'ils nous ont donné, mais en plus ils amputent aussi notre budget pour les actes de biologie classique".

La grève doit durer trois jours

Les 18 laboratoires d'analyses médicale de Dordogne, comme de nombreux autres en France, resteront donc portes fermées pendant le début de semaine en protestation, sauf pour les urgences, comme les fécondations in-vitro, les demandes des hôpitaux, ou les dialyses des patients. Un moyen de faire pression sur le gouvernement.

Les labos avaient déjà déjà arrêté de transmettre les résultats des tests covid à la base de donnée nationale (SI-DEP) qui surveille l'épidémie et enregistre les arrêts de travail, en signe de protestation. "Les gens ont déjà du mal à trouver un médecin généraliste, et bientôt il n'y aura plus de laboratoires de proximité. Mais ils ont une logique qui est comptable", dénonce le chef d'entreprise.