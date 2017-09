Un mouvement de grève exceptionnel chez Gautier meubles en Vendée

Cela n'arrive jamais dans cette entreprise de fabrication de meubles vendéenne. Depuis jeudi 7 septembre, un très grand nombre de salariés est en grève pour réclamer des hausses de salaires.

Les salariés de Gautier meubles ont entamé leur grève jeudi matin sur les sites du Boupère, de Chantonnay et de Saint-Prouant en Vendée. Ils réclament une hausse de leur salaire, une revalorisation de l'intéressement et de la participation ainsi que le retour au 13e mois de salaire. 80% des 600 salariés du pôle production ont cessé le travail depuis jeudi selon les syndicats, environ 60% selon la direction, et ils devraient poursuivre leur mouvement la semaine prochaine.

Pas de grève chez Gautier depuis 1999

"La dernière fois que Gautier a fait grève, c'était pour sauver la place de son patron. Il n'y a jamais eu de grève chez Gautier, même avant, même après", explique David Garrec, représentant du personnel Force ouvrière. Mais si aujourd'hui les salariés en sont arrivés là c'est qu'il y a "un ras-le-bol général". "On nous supprime tout : l'intéressement et la participation, les heures supplémentaires, les salaires sont très bas. Tout ça cumulé fait que les gens se mettent en grève" , raconte le syndicaliste.

La direction dit avoir été surprise par ce mouvement de grève et se dit prête à négocier avec les grévistes, à condition qu'ils reprennent le travail.