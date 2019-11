Un mouvement de grève reconductible jusqu'au 5 décembre dans les hôpitaux de Pont-à-Mousson et Pompey

A l'appel de la CGT, les salariés des hôpitaux de Pont-à-Mousson et Pompey/Lay-Saint-Christophe entrent en grève à partir de ce jeudi pour dénoncer le manque d'effectifs. Un préavis reconductible jusqu'au 5 décembre et le mouvement intersyndical contre la réforme des retraites.

Pont-à-Mousson, France

Impossible pour eux d'attendre le 5 décembre, date du début de la mobilisation intersyndicale contre la réforme des retraites. "La souffrance professionnelle est trop grande", selon Aurélie Person, aide-soignante à l'hôpital de Pont-à-Mousson et déléguée CGT. Le syndicat appelle à la grève à partir de ce jeudi dans l'établissement ainsi que dans l'hôpital de Pompey, dirigé par la même équipe.

En cause : le manque de personnel, ils sont environ 600 à travailler dans les deux structures. "C'est notre priorité, on ne peut pas soigner dignement nos patients. Ce sont des personnes qui sont dans les lits, pas des robots !", souligne Aurélie Person. "Il n'y a plus de dialogue avec la nouvelle direction. C'est un ras-le-bol général et on a trouvé ce seul moyen pour être vraiment entendu à partir d'aujourd'hui".

Le préavis de grève est déposé jusqu'au 5 décembre. Une manifestation est prévue ce jour devant l'hôpital de Pont-à-Mousson.